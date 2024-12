Aufregung kurz vor Silvester. Wegen einer Bombendrohung wurde am Montag das Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna evakuiert.

Bombendrohung gegen Einkaufszentrum in Brehna: Entwarnung für Halle Leipzig The Style Outlets

Kurz nach 13 Uhr wurde das Outlet Center in Brehna von der Polizei wieder freigegeben.

Brehna/MZ. - Gegen das Center „Halle Leipzig The Style Outlets“ in Brehna hat es am Montagmorgen, 30. Dezember, eine Bombendrohung gegeben.

Die Bombendrohung ging nach MZ-Informationen um 10.51 Uhr per E-Mail bei der Bundespolizei in Halle ein. Eine konkrete Forderung sei in der sehr knapp formulierten Bombendrohung nicht erhoben worden.

„Die Kollegen haben die Mail an uns weitergeleitet“, sagt Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Daraufhin habe man am Vormittag entschieden, das gesamte Center zu evakuieren. Gemeinsam mit dem Centermanagement hat die Polizei die zahlreichen Kunden ab 11.15 Uhr aus dem Outlet gebracht und zu ihren Autos geleitet.

Das Factory Outlet in Brehna wird evakuiert: Die Zufahrt ist gesperrt, die Besucher verlassen mit ihren Autos den Parkplatz. (Foto: Telm)

Gleichzeitig wurde das Gelände weiträumig abgesperrt. Wer von der Autobahn zum Outlet wollte, wurde bereits an der Zufahrt von der Polizei weitergeleitet. Es kamen Spürhunde zum Einsatz. Kurz nach 13 Uhr wurde Entwarnung gegeben.

Das „Halle Leipzig The Style Outlets“ öffnete wieder. Den Händlern wurde die Entscheidung überlassen, ob sie wieder öffnen. Einige Geschäfte blieben geschlossen. Gegen 14 Uhr war der Parkplatz dann schon wieder gut gefüllt. Viele der neu anreisenden Kunden hatten die Bombendrohung und die Sperrung gar nicht mitbekommen.

Nach Angaben der Polizei hatte es in den vergangenen Tagen deutschlandweit vergleichbare Bombendrohungen per Mail gegeben. Betroffen waren Einkaufscenter und Einkaufspassagen.