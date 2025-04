Ein Blitzer am Straßenrand.

Bitterfeld/MZ. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle, die am Mittwochnachmittag, 16. April, auf der B 100 zwischen Brehna und Landsberg durchgeführt wurde, sind 200 Verstöße festgestellt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Insgesamt wurden 3.045 Fahrzeuge gemessen. Mit den 200 „Ertappten“ war jeder 15. Autofahrer zu schnell. Erlaubt waren an der Messstelle 100 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 161 km/h. Ab 61km/h zu schnell ist man mit 600 Euro Strafe, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot dabei. Wird noch die Toleranz abgezogen, liegt die Strafe bei 480 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot.