Blick auf Bitterfeld-Wolfen: Geht's bald per E-Scooter zur Goitzsche?

Elektronische Tretroller gehören in vielen Großstädten mittlerweile zum Verkehrsalltag. Wann der Trend in Bitterfeld-Wolfen ankommen könnte.

Bitterfeld/MZ - Auf ihnen kommt Mensch mit Fahrradgeschwindigkeit von A nach B - und zwar ganz ohne Beinarbeit. In vielen Großstädten haben sich sogenannte E-Scooter längst als niederschwelliges Fortbewegungsmittel etabliert. Auch in der Region ist das so. Leipzig etwa hat Kooperationsverträge mit den Anbietern „Tier“ und „Voi“ geschlossen - an 35 Stationen in der Stadt können die Scooter nun ausgeliehen und nach der Fahrt einfach stehen gelassen werden.