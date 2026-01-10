Bildungsminister Jan Riedel übergibt an die Bitterfelder Sekundarschule „Helene Lange“ Qualitätssiegel innerhalb des Förderprogramms Erasmus+ und würdigt deren Engagement beim europaweiten Schüleraustausch.

Bildungsminister Jan Riedel übergibt die Urkunde an Schulleiterin Ina Butz (M.). Mit dabei sind Schulsozialarbeiterin Nicole Hehr, der Bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion des Landtages Jörg Bernstein, die stellvertretende Schulleiterin Susanne Eulitz und Johannes Wand vom Landesschulamt (v. l.).

Bitterfeld/MZ. - Es sind jedes Mal tolle Erlebnisse, bleibende Erinnerungen und außergewöhnliche Eindrücke für die Kinder und Jugendlichen: Die Bitterfelder Helene-Lange-Schule ist an dem europaweiten Austauschprogramm Erasmus+ beteiligt und organisiert mit dessen Förderung Reisen in andere Länder. Mit dortigen Partnerschulen, die überlegt ausgewählt und zu denen vorher erste Kontakte aufgenommen werden, finden Erfahrungsaustausche und gemeinsame Unternehmungen statt. Wenige Monate später folgt dann ein Gegenbesuch der neuen Freunde in Bitterfeld.