Der Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße ist ein dauerhaftes Ärgernis. Denn die Gestaltung kommt nicht voran. Jetzt stoppt der Ortschaftsrat sämtliche Pläne. Doch wie geht es nun weiter?

Bitterfeld zieht die Notbremse - Alles auf Null beim Ärger-Kreisel in der Mühlstraße

Der Zustand des Kreisel in der Mühlstraße ist für viele Bürger ein Ärgernis. Der Rasen ist verbrannt, auf der kahlen Innenfläche wächst erneut Unkraut.

Bitterfeld/MZ. - Drei Jahre nach den ersten Überlegungen für die Gestaltung des Kreisverkehrs an der Bitterfelder Mühlstraße werden alle Pläne gekappt und das Vorhaben auf Null gesetzt. Auf diesen radikalen Schritt hat sich der Ortschaftsrat mit der Stadtverwaltung hinter verschlossenen Türen geeinigt. So soll die verfahrene Situation endlich gelöst werden. Doch das bedeutet zugleich zweierlei: Erstens nimmt man Abschied von den bisherigen hochfliegenden Plänen mit Schaufelrad, Stelen und Bernstein-Symbol. Und zweitens bleibt der Kreisel in diesem Sommer ein Schandfleck.