Jahnstadion Wolfen und Sportanlage Thalheim sind für Bundesprogramm vorgesehen. Doch ob das erhoffte Geld für die Sanierung tatsächlich fließt, weiß niemand.

Bitterfeld-Wolfen will Millionentopf anzapfen - Zwei Sportstätten sollen profitieren

Die Sportanlage Thalheim soll aus Sicht des Stadtrats mit Mitteln aus dem Bundesprogramm saniert werden.

Wolfen/MZ/cze. - Zwei Sportstätten aus Bitterfeld-Wolfen sollen vom neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ profitieren. Der Stadtrat hat beschlossen, dass man sich für die Sanierung des Jahnstadions in Wolfen und der Sportanlage Thalheim am Projektaufruf 2025/26 beteiligen soll.