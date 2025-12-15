weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Geld vom Bund: Bitterfeld-Wolfen will Millionentopf anzapfen - Zwei Sportstätten sollen profitieren

Geld vom Bund Bitterfeld-Wolfen will Millionentopf anzapfen - Zwei Sportstätten sollen profitieren

Jahnstadion Wolfen und Sportanlage Thalheim sind für Bundesprogramm vorgesehen. Doch ob das erhoffte Geld für die Sanierung tatsächlich fließt, weiß niemand.

15.12.2025, 18:00
Die Sportanlage Thalheim soll aus Sicht des Stadtrats mit Mitteln aus dem Bundesprogramm saniert werden.
Die Sportanlage Thalheim soll aus Sicht des Stadtrats mit Mitteln aus dem Bundesprogramm saniert werden. (Foto: André Kehrer)

Wolfen/MZ/cze. - Zwei Sportstätten aus Bitterfeld-Wolfen sollen vom neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ profitieren. Der Stadtrat hat beschlossen, dass man sich für die Sanierung des Jahnstadions in Wolfen und der Sportanlage Thalheim am Projektaufruf 2025/26 beteiligen soll.