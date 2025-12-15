Geld vom Bund Bitterfeld-Wolfen will Millionentopf anzapfen - Zwei Sportstätten sollen profitieren
Jahnstadion Wolfen und Sportanlage Thalheim sind für Bundesprogramm vorgesehen. Doch ob das erhoffte Geld für die Sanierung tatsächlich fließt, weiß niemand.
Wolfen/MZ/cze. - Zwei Sportstätten aus Bitterfeld-Wolfen sollen vom neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ profitieren. Der Stadtrat hat beschlossen, dass man sich für die Sanierung des Jahnstadions in Wolfen und der Sportanlage Thalheim am Projektaufruf 2025/26 beteiligen soll.