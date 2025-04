In Bitterfeld-Wolfen fließt wieder kühles Nass. Begonnen wurde an „Meyers Kachelofen“ in Wolfen-Nord. Wie die Springbrunnen-Saison abgesichert wird.

Der Brunnen „Meyers Kachelofen“ in Wolfen-Nord wurde am Dienstag eingeschaltet.

Wolfen/MZ. - Wasser von oben fehlt aktuell. Wasser am Kachelofen? Das läuft. Am Dienstagvormittag wurden die Bitterfeld-Wolfener Springbrunnen wieder in Betrieb genommen – und „Meyers Kachelofen“ in der Straße der Republik in Wolfen-Nord machte den feierlichen Anfang.