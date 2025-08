Eine Brandserie in leerstehenden Gebäuden erschüttert Bitterfeld-Wolfen. Montagabend lodert es im „Stadt Wolfen“. Die Feuerwehr kommt an ihre Grenzen. Was OB und Polizei nun beschließen.

Wolfen/MZ. - Als am Montagabend erneut Feuerwehr-Sirenen in Wolfen aufheulen, erstarren viele Menschen. Es ist das dritte Mal innerhalb von gut 24 Stunden, dass dort ein markantes leerstehendes Gebäude brennt. Die Feuer in Wolfen setzen eine Brandserie fort, die seit dem 7. Juli Bitterfeld-Wolfen in Atem hält und die Feuerwehr an ihr Limit bringt. Nicht nur bei den Einwohnern wächst die Angst. Treibt in der Stadt ein Feuerteufel sein Unwesen?