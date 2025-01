Görzig/Bitterfeld/MZ. - Kriminelle haben in der Nacht zu Sonntag versucht, zwei Zigarettenautomaten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufzubrechen. Ein Automat am Haus in der Steinfurther Straße 25 in Bitterfeld sei zwar aus der Wand gerissen worden, der Aufbruch sei jedoch nicht gelungen, teilte das Polizeirevier am Sonntag mit. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 1.500 Euro.

Ähnlich war es bei einem weiteren Aufbruch in Görzig, auch hier gelang es den Tätern nicht, den Zigarettenautomaten nahe einem Imbiss in der Radegaster Straße aufzubrechen. „Die Spuren vor Ort deuten darauf hin, dass die Beschädigung durch einen Sprengkörper verursacht wurde“, teilte die Polizei dazu mit. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.