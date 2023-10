So soll das NexWafe-Werk nach seiner Fertigstellung 2025 aussehen. In direkter Nachbarschaft befinden sich weitere Chemiepark-Unternehmen.

Bitterfeld/MZ. - Beginnt in Bitterfeld-Wolfen die Neugeburt der deutschen Solarbranche? Ausgerechnet an dem Ort, an dem schon viele Träume geplatzt sind – Stichwort Solar Valley? Das ist jedenfalls der Plan des Unternehmens NexWafe aus Freiburg im Breisgau. Am 18. Oktober ist mit der Grundsteinlegung offiziell mit dem Bau einer weltweit einzigartigen Fabrik auf dem Gelände des Chemieparks begonnen worden, mit dem NexWafe eine neue Ära in der Produktion von Photovoltaikanlagen einleiten, die Branche retten und die Abhängigkeit von China brechen möchte.