Bitterfeld erstrahlt in neuem Licht: Stadtverwaltung hat 38 Lampen im Zentrum erneuert

Auch am Markt wurden die Lampen erneuert.

Bitterfeld/MZ. - Das Stadtzentrum von Bitterfeld erstrahlt seit kurzem nachts in neuem Licht. Denn die Stadt hat 38 Lampen der Straßen- und Wegebeleuchtung erneuert.

Das betrifft nicht nur die eigentlichen Leuchtmittel, sondern auch den Lampenkörper. Lediglich die alten Masten blieben erhalten. Ausgetauscht wurden durch die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen die Lampen im Bereich des Marktplatzes, der Schulstraße, des Kirchplatzes und in dem angrenzenden Teil der Burgstraße. Das teilt der Stab Öffentlichkeitsarbeit mit.

Ersatzteile fehlten

Die Vorgängerlampen stammten aus dem Jahr 1993. „Dafür gab es keine Ersatzteile mehr, was eine erschwerte Instandhaltung zur Folge hatte“, erklärt Stadtsprecher Detmar Oppenkwoski den Schritt. Sie wurden deshalb durch neue LED-Leuchtmittel mit längerer Lebensdauer abgelöst. Die neuen dimmbaren LED-Straßenlampen bestehen aus Sicherheitsplexiglas und sollen bei Nacht für eine bessere Ausleuchtung der verschiedenen Verkehrsflächen im Bitterfelder Stadtzentrum sorgen. „Sie tragen ab sofort zur allgemeinen Verkehrssicherheit, zur Erhöhung des persönlichen Sicherheitsempfindens der Bürger und zu einem einheitlichen, attraktiven Innenstadtbild bei“, so der Sprecher. Zugleich erreiche man durch die LED-Technik eine erhebliche Energieeinsparung, was wiederum die Kosten senke.

Die Umrüstung der 38 Lampen hat insgesamt 42.000 Euro gekostet. Dem stehe eine jährliche Energiekosteneinsparung von rund 9.000 Euro gegenüber. Somit sollten sich die Investitionskosten in den nächsten fünf Jahren amortisiert haben.

Finanziert wurde das Projekt durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Bereits in den vergangenen Jahren sind im Stadtgebiet in einigen Straßen Laternen gegen LED-Lichtquellen getauscht worden. Dies soll in den folgenden Jahren vorangetrieben werden.

Gaslaternen leuchten

Doch auch die Historie der Straßenbeleuchtung gerät nicht in Vergessenheit. So wurden vor der 800-Jahr-Feier von Bitterfeld die vier historischen Gaslaternen auf dem Marktplatz wieder instandgesetzt. Seitdem verströmen sie vor dem historischen Rathaus nachts ihr gewohnt warmes Licht. 2022 waren sie wegen der explodierenden Gaspreise abgeschaltet worden.