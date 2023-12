Was die Diebe mitgenommen haben bei ihrem Bruch in Bitterfeld, ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt derzeit dazu.

Bisher unbekannte Täter brechen in Bitterfeld in mehrere Container ein und verursachen Sachschaden

In der Nacht zum Freitag wurde in eine Bitterfelder Firma eingebrochen. Die Kripo ermittelt noch.

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Freitag sind bislang unbekannte Täter in der Bitterfelder Justus-von Liebig-Straße in ein Firmengelände eingebrochen und haben dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht.

Laut Polizei haben sie dafür die Umfriedung des Geländes überwunden und danach gewaltsam mehrere Container aufgebrochen, die auf dem Außengelände der Firma abgestellt waren. Angaben zu etwaigem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.