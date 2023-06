Die Firma Nexwafe will mit dem Bau einer Wafer-Fabrik beginnen. Die Wafer-Produktion soll deutlich günstiger werden. Ein Teil der Photovoltaik-Industrie kehrt damit zurück.

Bis zu 100 Jobs: Nexwafe baut Solarwafer-Werk in Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Das Solar-Unternehmen Nexwafe will im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen eine neue Wafer-Fabrik bauen. „Die Erdarbeiten dazu werden zeitnah beginnen“, sagte Nexwafe-Manager Frank Siebke, verantwortlich für die strategische Geschäftsentwicklung, der MZ. In der ersten Jahreshälfte 2025 solle die Produktion starten. „Für die erste Ausbaustufe des Werkes werden wir 80 bis 100 Mitarbeiter einstellen“, so Siebke.