Ein Bier-Laster ist am Donnerstag auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen verunglückt. Der Verkehr staut sich über mehrere Kilometer. Die Aufräumarbeiten sollen bis in die Abendstunden andauern.

Ein Lkw ist an der A9-Auffahrt Bitterfeld-Wolfen verunglückt.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen ist am Donnerstag ein Bier-Laster verunglückt. Die rechte Fahrspur sowie die Auffahrt Bitterfeld-Wolfen sind laut Polizei in Richtung Berlin bis in die Abendstunden gesperrt. Gegen Mittag staute sich der Verkehr bereits über drei Kilometer.

Der Lkw war kurz nach der Auffahrt rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die rechte Seite gekippt. Dabei hat er auch einen Großteil seiner Ladung in Form von Bierkästen am Fahrbahnrand verloren. Die rechte Spur sowie die Auffahrt mussten daraufhin voll gesperrt werden.