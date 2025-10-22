Direkt am Bitterfelder Stadthafen haben Passanten Eichen mit deutlichen Bissspuren von Bibern entdeckt. Einer der Bäume ist schon umgestürzt. Experten erklären, warum die streng geschützten Wildtiere so nah an das Stadtgebiet kommen.

Biber fällt einen Baum am Stadthafen in Bitterfeld - Hat der der Wolf das Tier verdrängt?

Biber haben Ende letzter Woche eine Stieleiche am Bitterfelder Stadthafen gefällt. Inzwischen wurden die beschädigten Bäume entfernt.

Bitterfeld/MZ. - Am Bitterfelder Stadthafen haben Spaziergänger Ende vergangener Woche zwei Eichen entdeckt, deren Stämme deutliche Bissspuren tragen. Offenbar war hier ganz nah an der Innenstadt ein Biber am Werk. Dass sich das scheue, streng geschützte Tier so nah an den Menschen wagt, sorgt für Verwunderung und Neugier. Was bedeutet das?