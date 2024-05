Sängerin hat „Dancing in the City“ gecovert und verbucht schon jetzt Erfolge. Der Titel erscheint samt Video am 31. Mai. Bei der Fahrt nach Österreich jedoch erlebten sie und ihr Mann schreckliche Momente.

Wolfen/MZ. - „Tanzen bis zum Morgen“ heißt der brandneue Song von Bianca Graf. Am 31. Mai wird er veröffentlicht. Dann ist er auf YouTube zu sehen und zu hören und steht auch auf allen Download-Plattformen. Es ist eine deutsche Version des englischen Klassikers „Dancing in the City“. Ein Ohrwurm also, den die Sängerin mit ihrer unverwechselbaren Stimme und berührendem Text modern umgesetzt hat und der verspricht, erneut ein Hit zu werden. Das nämlich zeigte sich bereits am Wochenende in Österreich, wo ihre Plattenfirma Zoom-Music zur Release Party eingeladen hatte, um die neue Single Fans und Freunden vorzustellen.