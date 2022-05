Bevorstehende Schönheitskur: Was plant die Neubi für das Hochhaus in Sandersdorf?

Das Hochhaus der Neubi in der Straße der Freiheit in Sandersdorf erhält einen neuen Anstrich. Auch die Vorhalle wird ersetzt.

Sandersdorf/MZ - Eines der markantesten Gebäude in Sandersdorf soll in diesem Jahr eine Schönheitskur erhalten. Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) will das weithin sichtbare Hochhaus an der Straße der Freiheit an mehreren Stellen modernisieren. Dadurch soll sich die Lebensqualität für die Bewohner verbessern. Deren Wohnungen sind von den vorgesehenen Maßnahmen allerdings nicht betroffen.