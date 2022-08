Betrunkener in Brehna fährt Verkehrszeichen um - und will danach in die Werkstatt

Brehna/MZ. - Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstagmittag ein Fahrerflüchtiger in Brehna aufgegriffen worden. Der Mann war auf dem Weg zu einer Werkstatt, nachdem er gegen 13.40 Uhr mit seinem Peugeot den Robert-Schumann-Weg befuhr und in Höhe des Joseph-Haydn-Wegs mit einem Verkehrszeichen kollidiert war.

Der Peugeot-Fahrer hatte nach dem Zusammenstoß noch Fahrzeugteile eingesammelt, die von sich von seinem Wagen gelöst hatten. Dann verließ er den Unfallort, an dem er allerdings von Zeugen gesehen worden war. Durch die Hinweise konnten Polizeibeamte den Mann stoppen, der zu einer Fahrzeugwerkstatt wollte, wohl um sein Auto wieder instand zu setzen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Unfallflüchtige musste seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des Schadens, die er verursachte, ist unbekannt.