Betrüger rufen in Ladengeschäft in Anhalt-Bitterfeld an: Mitarbeiterin gibt Guthaben-Codes heraus

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Die 36 Jahre alte Angestellte eines Ladengeschäfts im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist Opfer von dreisten Betrügern geworden.

Die Frau hatte nichts Böses geahnt, als in ihrem Laden am Montag, 30. September, gegen 18 Uhr das Telefon klingelte. Am anderen Ende stellte sich eine Frau als Mitarbeiterin eines Unternehmens vor, das Guthabenkarten vertreibt, die auch das Geschäft im Sortiment hat. Die Frau gab an, das verschiedene Wertkarten seitens des Herstellers deaktiviert werden müssen. Dazu verlangte sie die Übermittlung der dazugehörigen Codes.

Die 36-Jährige dachte mit keiner Silbe an ein betrügerisches Vorgehen und übermittelte die Codes. Mit der Folgen, dass die Täterin nun über das Gesamtguthaben in Höhe von etwa 1.500 Euro frei verfügen.

Die Polizei Anhalt-Bitterfeld warnt grundsätzlich vor der telefonischen Herausgabe der Sicherheitscodes, denn hinter den angeblichen Unternehmensmitarbeitern „verbergen sich oftmals Gauner und Betrüger“.