Freie Fahrt zur Fuhneaue Besonderes Geburtstagsgeschenk - Kostenloser Busverkehr zum Wolfener Stadtjubiläum

Wenn Wolfen seinen 625. Geburtstag feiert, können die besucher kostenlos per Bus zum Festgelände in der Fuhneaue fahren. Zudem bieten Stadt und Vetter Verkehrsbetriebe noch zusätzliche Transportangebote an. Welche weiteren Sponsoringaktionen für Bitterfeld-Wolfen es im Sommer gibt.