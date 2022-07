Besonderes Freizeit-Angebot - Sportler von Chemie Wolfen und Kinder erobern Kletterfelsen

Da ist Muskelkater garantiert: 15 Meter ragt der Felsen am Wolfener Filmband in die Höhe. Doch die Profis kennen Tricks.

Wolfen/MZ - Man muss nicht gleich in die Alpen, wenn man das Klettern erlernen möchte. In Wolfen-Nord, am Ende des Filmbandes, steht seit dem Jahr 2000 ein 15 Meter hoher Felsen aus Beton, der im vorigen Jahr wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Zum Fuhnefelsen-Tag am Samstag hatten Besucher die Möglichkeit, mit den Sportlern ins Gespräch zu kommen und sich selbst einmal am Felsen zu versuchen.