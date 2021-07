Beschädigte Figurengruppe vom Bitterfelder Friedhof ist umgezogen

Bitterfeld/MZ - Einen neuen Standort auf dem Bitterfelder Friedhof hat die beschädigte Figurengruppe „Mutter mit Kindern“ von Felix Pfeifer erhalten. Nachdem Unbekannte Ende Mai eines der Kinder am Sockel brutal abgesägt und gestohlen hatten, sollte das demolierte Kunstwerk sichergestellt werden.

Doch das hätte bedeutet, dass die Bronzeplastik von 1939 auf dem Wirtschaftshof verschwunden wäre. Das wollten die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung nicht. So wurde ein passender Standort gesucht und gefunden. Mitarbeiter des Eigenbetriebs haben die Gruppe per Radlager an den neuen Standort gegenüber der Friedhofsverwaltung transportiert, auf dem Rasen einen Untergrund geschaffen und sie aufgestellt.

Dort herrscht reger Besucherverkehr, der Blumenladen befindet sich in der Nähe, ebenso die Verwaltung. Das dürfte es potenziellen Dieben schwerer machen. Von der gestohlenen Mädchenfigur fehlt bislang jede Spur. Trotz der Beschädigung kommt die Plastik bei den Besuchern gut an. Viele bleiben stehen und diskutieren über das Kunstwerk.