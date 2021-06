Bronzefigur aus der Plastik „Mutter mit Kindern“ wurde vom Bitterfelder Friedhof gestohlen

Bitterfeld - Auf dem Bitterfelder Friedhof herrscht Fassungslosigkeit. Diebe haben die Plastik „Mutter mit Kindern“ massiv beschädigt. Sie stahlen eine der vier Kinderfiguren, die im Reigen um die Mutter mit dem Kind auf dem Arm tanzen. Die Bronzeplastik eines Mädchens wurde brutal abgesägt. Von ihr fehlt seit Freitag jede Spur. Anscheinend wollten die Diebe weitere Figuren stehlen. Das Kunstwerk, das Prof. Felix Pfeifer aus Leipzig 1939 schuf, muss nun wohl abgebaut werden.

Die Diebe schlugen offenbar in einer Nacht- und Nebelaktion zu. Ein Friedhofsbesucher bemerkte die fehlende Kinderfigur am Freitagmorgen und alarmierte die Friedhofsverwaltung. Am Vortag sei ihm noch nicht aufgefallen, dass sie fehlen würde. Es deutet also viel darauf hin, dass die Diebe in der Nacht zum Freitag kamen.

Von der Mädchenfigur ist nur noch ein halber Fuß sowie ein Teil der Hand zu sehen

„Wir sind über diese rücksichtslose Tat wütend, traurig und entsetzt“, sagt Mario Schulze, Sachbereichsleiter Öffentliche Anlagen. Von der Mädchenfigur ist nur noch ein halber Fuß sowie ein Teil der Hand zu sehen, mit der sie die Hand eines anderen Kindes gefasst hatte. „An diesen Stellen wurde die Figur abgesägt oder mit einer Flex durchtrennt“, so Schulze. Zudem verweist er auf Spuren an einer der Jungenfiguren.

Bitterfeld, Friedhof, zerstörte Mutter-Kind-Plastik, Figurengruppe auf dem Friedhof Bitterfeld, Diebe haben eine Figur aus der Gruppe gesägt und gestohlen, Friedhofsverwalterin Claudia Raeche an der Figur (Foto: André Kehrer)

„Offenbar hatten die Täter vor, noch eine weitere Plastik abzusägen.“ Warum dies misslang, ist unklar. Die Diebe sind auf den geschlossenen Friedhof eingedrungen, vermutlich über das hintere Tor. Die gestohlene Figur ist zwischen 80 und 100 Zentimeter groß und wiegt knapp 30 Kilogramm. Ein Fahrzeug war für den Abtransport also nicht nötig.

Die Chancen, die Mädchenfigur wiederzufinden, dürften eher gering sein

Nach dem Abbau von Edelstahl-Rohren an der Workout-Anlage nahe des Filmbands in Wochen-Nord ist dies schon der zweite Diebstahl, bei dem es den Langfingern wohl nur um den Materialwert ging. Die Chancen, die Mädchenfigur wiederzufinden, dürften deshalb eher gering sein.

Schulze erinnert sich zudem an den Diebstahl zweier Kinderfiguren - vermutlich auch von Felix Pfeifer geschaffen - vor mehr als zehn Jahren vom Robert-Schumann-Platz. „Von der Mädchenfigur haben wir damals nur den Kopf wiedergefunden. Offenbar hatten die Diebe die Figur vor Ort zerlegt und beim Transport den Kopf verloren.“ Ähnlich könne man auch jetzt vorgegangen sein.

Die Plastik „Mutter mit Kindern“ steht im Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalts

Die Plastik „Mutter mit Kindern“ steht im Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalts. Felix Pfeifer hat sie vor 82 Jahren geschaffen. Sie zeigt eine Mutter mit Kleinkind auf dem Arm, die von je zwei etwa dreijährigen Mädchen und Jungen, die sich an den Händen halten, umtanzt wird. Ursprünglich stand die Plastik im Rosengarten der Grünen Lunge. Später landete sie vergessen auf dem Gelände des Bitterfelder Tiergeheges. Claudia Raeche, die heute bei der Friedhofsverwaltung arbeitet, entdeckte sie dort im Jahr 2000.

Das Kunstwerk fand seinen neuen Platz im hinteren Teil des Friedhofs, wo sich viele Spaziergänger daran erfreuten. Pfeifer, der 1945 tragisch starb, als er im Atelier von einem Tonmodell erschlagen wurde, galt als einer der besten Reliefbildner Deutschlands und hat oft Kunstwerke für Friedhöfe geschaffen. Darunter die Grabmäler von Gustav Kleim oder Walter Queck auf dem Leipziger Südfriedhof, aber auch die Fassadenfiguren an der Deutschen Bücherei in Leipzig. Die beschädigte Bitterfelder Figurengruppe wird wahrscheinlich erst mal abgebaut und in Sicherheit gebracht. (mz)