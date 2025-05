Wolfen/MZ. - Der Andrang ist groß – wie eigentlich immer, wenn das Wolfener Ballett-Ensemble (WBE) einlädt, um nach Nachwuchs Ausschau zu halten. So auch am vergangenen Sonnabendvormittag: Der Saal 063 des Kulturhauses ist voll mit tanzbegeisterten Kindern, die mit ihren Eltern, Großeltern und auch Geschwistern gekommen sind. Um reinzuschnuppern in das Ballettleben und sich dann auch selbst auszuprobieren auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“.

