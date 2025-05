René Rolle alias Zio René machte Urlaub in Italien, hatte einen Geistesblitz und verkauft nun kalte Süßspeisen in seinem Eiswagen. Doch damit ist die Kugel erst ins Rollen gekommen.

In seinem Eiswagen wird René Rolle zu Zio René (Onkel René) uund versüßt Groß und Klein den Sommer.

Jeßnitz/MZ. - Gewisse Dinge gehören einfach zusammen: Kaffee und Kuchen, Kino und Popcorn, Strand und Meer. So wäre auch ein Sommer ohne Eiscreme nur schwer vorstellbar. Das sieht René Rolle aus Jeßnitz ganz genauso. Rolle dient mit der kalten Ware an den heißen Tagen, denn er ist Eismann – Eismann aus Leidenschaft. Er beweist, dass es sich lohnen kann, an einer fixen Idee festzuhalten, auch wenn andere über sie schmunzeln.