Auf seinem Grundstück in Mühlbeck hat am Montag ein Mann einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Beim Zeitungholen am Morgen - Mann überrascht in Mühlbeck einen Einbrecher auf frischer Tat

Mühlbeck/MZ. - Auf seinem Grundstück in Mühlbeck hat am Montag ein Mann einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, war der 66-Jährige gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zum Briefkasten, um die Zeitung zu holen, als er einen Unbekannten entdeckte, der sich an seiner Garage zu schaffen machte.

Der Mann, der als circa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben wurde, war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Zudem war er dunkel und mit einem Fischerhut bekleidet. Als er von dem Grundstückseigentümer ertappt wurde, ergriff er sofort in unbekannte Richtung die Flucht.

Offenbar wurde der Mann, ehe er richtig zuschlagen konnte, bei seiner kriminellen Tat gestört, denn anscheinend wurde nichts gestohlen, so die Polizei weiter.