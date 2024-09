Beim Einparken in Wolfen beobachtet: Fiat-Fahrerin hat rekordverdächtigen Promille-Wert

Wolfen/MZ. - Rekordverdächtige 4,7 Promille hatte eine 43-jährige Fiat-Fahrerin, die am Dienstag, 17. September, in Wolfen kontrolliert wurde. Eine aufmerksame Zeugin hatte die gegen 13 Uhr in der Straße der Republik beobachtet, wie die Frau dort einparkte - augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehend.

Eine anschließende Kontrolle durch eine hinzugerufene Polizeistreife bestätigte den Verdacht. Das Prüfgerät wies den fast unglaublichen Wert aus. Die 43-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.