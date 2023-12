Die große städtische „Tausend Sterne sind ein Dom“ lädt am zweiten Adventssonntag ins Kulturhaus Wolfen ein. Neben Musik, Gesang und Tanz werden auch Preise verliehen.

Kunst und Preise in Wolfen

Wie im Vorjahr wird auch an diesem Sonntag das Wolfener Ballett-Ensemble bei der Gala "Tausend Sterne sind ein Dom" sein Können zeigen.

Wolfen/MZ. - Sie ist einer der Höhepunkte der Adventszeit in Bitterfeld-Wolfen: die große Weihnachtsgala „Tausend Sterne sind ein Dom“. Am zweiten Adventssonntag wird sie ab 15 Uhr erneut hunderte Besucher in das Kulturhaus Wolfen locken.