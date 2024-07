Bei Fahrübung: Motorradfahrer kracht in Zörbig gegen Hoftor und wird schwer am Kopf verletzt

Zörbig/MZ. - Am Freitagabend ist ein 53-jähriger Mann aus Zörbig mitten in der Zörbiger Altstadt bei einem Unfall mit seinem Motorrad schwer verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, fuhr der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug der Marke KTM und ohne Helm auf dem Kopf gegen 20.20 Uhr vom Topfmarkt kommend auf der Kirchgasse in Richtung Kirchplatz. Dort verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte daraufhin in ein Hoftor, nach MZ-Informationen mit 30 Stundenkilometern. Dabei ging der Mann zu Boden. „Er zog sich hierbei erhebliche Verletzungen am Körper und am Kopf zu und musste zur weiteren Behandlung ins Städtische Klinikum nach Dessau verbracht werden“, erklärt ein Polizeisprecher weiter.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur möglichen Ursache. Zur Schadenshöhe an Fahrzeug und Hoftor wurden keine Angaben gemacht.