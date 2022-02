Baustelle in Bitterfeld: Diebe stehlen Kupferrohre und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 20.000 Euro

Bitterfeld/MZ - Eine große Menge an Kupferrohren und diverse Werkzeugen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro haben Diebe in den vergangenen Tagen aus einem Mehrfamilienhaus in der Reudener Straße in Wolfen gestohlen. Der Diebstahl war der Polizei am Montag angezeigt worden. An dem Haus werden gerade Sanierungsarbeiten vorgenommen.

Ein ähnlicher Vorfall war der Polizei auch in der vergangene Woche angezeigt worden: Damals hatten Diebe rund 1.000 Meter Kupferrohr, diverse Elektrokabel und einen Stromzähler im Gesamtwert von 30.000 Euro von einem Wohngrundstück in der Bismarckstraße gestohlen.