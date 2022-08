Baurecht für Feuerwehrgerätehaus in Burgkemnitz ist da - Jetzt fehlen 2,5 Millionen Euro

Weil das alte Gebäude aus allen Nähten platzt, will die Gemeinde Muldestausee bauen. Das Geld soll nicht zuletzt vom Land fließen. Nur wann?

Burgkemnitz/MZ - Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Burgkemnitz hat eine wichtige Hürde genommen. „Wir haben die Baugenehmigung erhalten“, bestätigt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und spricht vom Meilenstein für eines der größten Investitionsvorhaben in Sachen Sicherheit in der Gemeinde.