Überschwemmung im Keller Mieter mit Geduld am Ende - Warum in saniertem Haus bei Regen Wasser in die Keller läuft

Die Mieter in der Mühlstraße in Bitterfeld sind sauer über die Zustände in ihrem frisch sanierten Haus. Bei Regen läuft Wasser in die Keller. Hängt das Problem mit dem Bau des Kreisels zusammen? Was der Vermieter der „Neubi“ sagt und nun plant.