Buntes Treiben zieht an: Womit Händler beim Bauernmarkt in Bitterfeld punkten können

Bitterfeld/MZ. - Selten sind an Sonnabenden so viele Leute auf dem Bitterfelder Marktplatz anzutreffen wie diesmal. Doch das ist kein Wunder: Der mittlerweile traditionelle Bauernmarkt, der in Zusammenarbeit von der Stadt und dem Verein Regionalmarke Mittelelbe veranstaltet wird, lockt erneut viele an.