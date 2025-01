Wo vor wenigen Monaten noch Menschen wohnten, klafft nun ein großes Loch: Das fast hundertjährige Haus in der Bitterfelder Anhaltstraße wird mit schwerem Gerät zurückgebaut.

Bauarbeiten in Bitterfeld - Bagger lässt vom Wohnhaus in der Anhaltstraße nicht viel übrig

Bitterfeld/MZ. - Wo vor wenigen Monaten noch Menschen wohnten, klafft nun ein großes Loch: Das fast hundertjährige Haus in der Bitterfelder Anhaltstraße wird mit schwerem Gerät zurückgebaut. Am Montag haben die Arbeiten des Abrissbaggers begonnen. Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bitterfeld plant, an der Stelle eine Wiese anzulegen – ähnlich wie beim früheren Nachbarhaus.

Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bitterfeld (GWG), zu deren Bestand das Haus gehört, hatte bereits vor zwei Jahren den Abriss entschieden, wie Vorstand Holger Jetschny der MZ mitteilt. Zwischen 40 und 46 Quadratmeter waren die Zwei-Raum-Wohnungen groß. „Die Zuschnitte entsprachen nicht mehr den heutigen Ansprüchen“, erklärt er.

Wenig Nachfrage potenzieller Mieter hatte das Schicksal des Hauses besiegelt. Ein Umbau zu moderneren Einheiten sei aufgrund der Bausubstanz und Bauart des Mehrfamilienhauses nicht möglich gewesen, so Holger Jetschny. Und für einen Neubau wären die gesetzlichen Bestimmungen sehr hoch gewesen. Die finanzielle Frage wäre dabei noch nicht einmal geklärt gewesen.