Neuntklässler der Erich-Kästner-Schule in Bitterfeld haben im Rahmen des Kunstwelten-Programms mit Unterstützung der Diakonie Wolfen bunte Pausenhofmöbel aus über 600 Metern Holz gestaltet. Mit vielen Folgen.

Bitterfeld/MZ. - Zwei neunte Klassen der Erich-Kästner-Schule in Bitterfeld haben vor den Osterferien ein sichtbares Zeichen hinterlassen: Auf ihrem Schulhof entstehen farbige Holzmöbel, die zum Sitzen, Verweilen und Begegnen einladen. Was im Vorjahr an der Sekundarschule Wolfen-Nord begonnen hatte, fand nun mit neuer Energie im Ortsteil Bitterfeld seine Fortsetzung.