Die Neugestaltung in der Fußgängerunterführung des Bitterfelder Bahnhof soll neugierig auf das Stadtjubiläum machen. Doch ein Umleitung der Passagiere stört den Plan.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Reisende in Bitterfeld werden seit neuestem am Bahnhof auf das anstehende Stadtjubiläum aufmerksam gemacht. Die Stadtverwaltung hat an den Wänden des Fußgängertunnels zu den Bahnsteigen Werbung für das Fest vom 27. bis 30. Juni angebracht. Doch nicht alle Bahnkunden werden damit erreicht.