Wolfen/MZ. - Freizeitbäder stehen in Deutschland zunehmend unter Druck. Schwimmhallen schließen, weil Kommunen sie nicht mehr finanzieren können. Bitterfeld-Wolfen hingegen hält mit dem Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld und dem Freizeitbad Woliday in Wolfen gleich zwei solcher Einrichtungen offen. „Das ist Bombe und eine große Leistung der Stadt“, sagt Christian Dubiel, einer der beiden Geschäftsführer der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen (BSG), die von der Stadt beauftragt wurde, die Bäder per Pachtvertrag zu betreiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.