Zwischen Zörbig und der A9 fließen über vier Millionen Euro in neue Fahrbahnschichten, Bankette und Leiteinrichtungen. Die Anschlussstelle zur Autobahn ist wieder frei.

B183 wird rund um die A9 grundhaft erneuert - Auffahrt in Richtung München ist wieder frei

Mit dem Asphaltfertiger vom Typ SUPER 2100 3i entsteht Schicht für Schicht eine neue Fahrbahn auf der B 183 zwischen der A 9 und Zörbig.

Zörbig/MZ. - Auf der B183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 laufen die Baumaschinen auf Hochtouren. Seit Ende Juni wird der stark beanspruchte Abschnitt in zwei Etappen grundhaft erneuert.