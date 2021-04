B100 bei Mühlbeck: Halbseitige Sperrung wird aufgehoben

Anwohner und Autofahrer in Mühlbeck sind von der halbseitigen Sperrung der B100 samt Ampelregelung genervt.

Und das nicht nur, weil sie wegen der Baustelle am Ortsausgang in Richtung Pouch längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, sondern auch, weil seit knapp einer Woche keine Arbeiter mehr hinter den Warnbaken zu sehen waren. Doch was hat es damit auf sich?

Bereits im Oktober hat die Midewa mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung zwischen der Südstraße und dem Ortsausgang begonnen.

Bohrspülverfahren hatte an mehren Stellen die Asphaltdecke beschädigt

„Um schnell vorwärts zu kommen, haben wir uns für ein bewährtes Bohrspülverfahren entschieden“, erklärt Midewa-Chef Uwe Störzner. Allerdings habe man nicht ahnen können, dass es unter der Straße mehrere Hohlräume gab.

Dieser Umstand führte dazu, dass die verwendete Bohremulsion an drei Stellen unplanmäßig nach oben drückte und die Asphaltdecke beschädigte. Daher musste der Bereich halbseitig gesperrt werden.

Midewa-Chef: „Ich denke, dass Mitte nächster Woche alles fertig ist“

Dass es nun zusätzlich zu einer Unterbrechung der Arbeiten kam, sei auf umfangreiche Abstimmungen mit der Landesstraßenbaubehörde zurückzuführen. „Die waren wegen der Havarie notwendig geworden“, sagt Störzner und meint: „Aber jetzt ist alles unter Dach und Fach.“

Daher seien die Arbeiten am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen worden. „Jetzt wird die Baugrube verfüllt und die Straßendecke hergerichtet. Ich denke, dass Mitte nächster Woche alles fertig ist.“ Das heißt: Mit der Baustelle verschwindet auch die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. (mz)