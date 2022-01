Auto in Raguhn ist verschwunden und wird in Tornau vor der Heide wiederentdeckt

Polizei übergibt das Auto danach an den Halter.

Die Polizei berichtet von einem Erfolg in Sachen Auto-Klau.

Raguhn/MZ - Ein gutes Ende hat ein Diebstahlsdelikt am Wochenende in Raguhn gefunden: Nachdem in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag bislang unbekannte Täter einen Pkw VW Tiguan gestohlen hatten, ist das Fahrzeug wieder aufgetaucht.

Ausschlaggebend dafür war laut Polizeibericht ein Hinweis aus der Bevölkerung

Laut Polizei war das Auto, das in der Raguhner Gartenstraße geparkt war, entwendet worden. Am Freitag gegen 6.15 Uhr indes konnte es jedoch in Tornau vor der Heide wieder aufgefunden werden.

Ausschlaggebend dafür war laut Polizeibericht ein Hinweis aus der Bevölkerung. Das Fahrzeug ist demnach an seinen Halter übergeben worden.