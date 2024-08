Bei einem Ausweichmanöver in Bitterfeld ist am Montagabend, 5. August, eine Honda-Fahrerin gegen ein Brückengelände gefahren. Die Frau wurde nur leicht verletzt.

Ausweichmanöver geht schief: Junge Honda-Fahrerin kracht in Bitterfeld gegen Brückengeländer

Unfall am Montagabend

Der Honda krachte in Bitterfeld gegen das Brückengeländer. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bitterfeld/MZ - Bei einem Ausweichmanöver in Bitterfeld ist am Montagabend, 5. August, eine Honda-Fahrerin gegen ein Brückengelände gefahren.

Die 23-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit dem Honda aus Richtung Bitterfelder Bogen in Richtung Leopoldweg unterwegs. In einem Kurvenbereich musste sie nach Angaben der Polizei mehreren Rehen ausweichen. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen ein Brückengeländer.

Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kam vor Ort zum Einsatz.

Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro. Der Schadensumfang an der Brücke beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.