Der VC Bitterfeld-Wolfen geht künftig unter neuem Namen und mit neuem Logo in der Bundesliga an den Start. Geschäftsführer Lukas Thielemann begründet den Schritt.

Die Zeiten des VC Bitterfeld-Wolfen in der Volleyball-Bundesliga sind vorbei. Die Profis treten künftig als Volley Goats an.

Bitterfeld/MZ/TG. - Wer für ihn der „GOAT“ des Volleyballs ist, also der „Greatest of All Time“, der größte aller Zeiten? Lukas Thielemann überlegt gar nicht lange. „Da will und kann ich mich nicht festlegen, da gäbe es zu viele Kandidaten“, sagt der Geschäftsführer des Bundesligisten VC Bitterfeld-Wolfen, der zumindest in der ersten Liga künftig nicht mehr der VC Bitterfeld-Wolfen ist.