Vor 80 Jahren wurde das KZ-Außenlager in Raguhn aufgelöst. Zuvor mussten Frauen und Mädchen dort Zwangsarbeit verrichten. Heute erinnert eine Gedenkstätte an sie.

Raguhn/MZ. - Die Front kam immer näher: Am 9. April 1945 wurde das Raguhner Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald aufgelöst. Die Frauen, die in dem Lager inhaftiert waren, wurden in Güterwaggons nach Theresienstadt „evakuiert“, wo elf Tage später noch 429 lebend ankamen. Mindestens 60 Frauen starben unterwegs an Hunger und Erschöpfung, 15 weitere noch nach der Ankunft in Krankenhäusern. Zu ihnen gehörte auch Auguste van Pels, die bis 1944 gemeinsam mit Anne Frank im Versteck in Amsterdam gelebt hatte.