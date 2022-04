Auffahrunfall in Zörbiger Straße in Bitterfeld - Audi muss abgeschleppt werden

Bitterfeld/MZ - Bei einem Auffahrunfall ist am Mittwoch in Bitterfeld eine der beteiligten Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 42-jähriger Audi-Fahrer gegen 8 Uhr auf der Zörbiger Straße in Richtung Parsevalstraße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle musste er verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender 68 Jahre alter Renault-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Audi auf.

Dessen Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben. Am unfallverursachenden Renault entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro.