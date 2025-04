Aufatmen in Schrenz - An Demenz erkrankter Mann ist wieder zu Hause

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Der im Zörbiger Ortsteil Schrenz vermisster Hans-Dieter S. ist wieder zu Hause. Die vermisst gemeldete Person ist am Sonnabend, 12. April, gegen 18.30 Uhr in Halle von einer Streife des Polizeireviers Halle in der Saalestadt entdeckt worden. Er wurde durch Polizeikräfte wieder zurück in seine Wohnung gebracht.

Der Mann war am Freitag, 11. April, gegen 9.15 Uhr letztmalig an seiner Wohnanschrift in Schrenz gesehen worden. Von dort war er zu Fuß weggegangen. Die Suchmaßnahmen der Polizei hatten ergeben, dass der Vermisste vermutlich mit dem Bus in Richtung Halle gefahren ist. Was sich dann bestätigte. Die Fahndung wurde eingestellt.