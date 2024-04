Ein augenscheinlich verletztes Wildschwein hat am Dienstag, 16. April, in Greppin für große Aufregung gesorgt.

Auf Hof von Wohnhaus geflüchtet - Verletztes Wildschwein sorgt in Greppin für Aufregung

Greppin/MZ. - Ein augenscheinlich verletztes Wildschwein hat am Dienstag, 16. April, in Greppin für große Aufregung gesorgt. Gegen 7.30 Uhr war die Polizei in die Walther-Rathenau-Straße gerufen worden.

Vor Ort stellten die Beamten das Wildschwein fest, das sich in der Zwischenzeit auf den Hof eines Wohnhauses geflüchtet hatte. Durch einen Jagdberechtigten musste das Tier kurz darauf weidgerecht erlegt werden. Zu Angriffen auf Personen durch das Tier kam es nicht.