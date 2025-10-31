In der Nacht zum Donnerstag, 30. Oktober, haben sich dreiste Diebe unerlaubt Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Grubenstraße in Wolfen verschafft.

Auf einem Firmengelände in Wolfen - Dreiste Diebe montieren Edelstahlgeländer ab und stehlen es

Wolfen/MZ. - In der Nacht zum Donnerstag, 30. Oktober, haben sich dreiste Diebe unerlaubt Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Grubenstraße in Wolfen verschafft. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. An einer wasserwirtschaftlichen Anlage haben die Täter danach ein mehrere Meter langes Edelstahlgeländer abmontiert - und gestohlen.

Bei der Begehung des Tatortes entdeckten die Polizeibeamten, dass weitere Schraubverbindungen bereits gelöst waren. Offenbar wurden die Diebe aber gestört, sodass sie von weiteren Tathandlungen abließen. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.