Neue Ausstellung eröffnet Auf der Spur der Steine: Kreismuseum Bitterfeld lädt zu einer Zeitreise in die Erdgeschichte

Entdecken, staunen, informieren: Das bietet die neue Ausstellung im Kreismuseum unter dem Titel „40 Jahre Spaß am Sammeln: Eine Zeitreise in die Erdgeschichte“. Was dort zu sehen ist.