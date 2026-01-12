Auf der A9 hat es am Sonnabend, 10. Januar an der Anschlussstelle Halle in Fahrtrichtung München einen schweren Unfall gegeben.

Auf der A9 an der Abfahrt Halle - Hyundai rutscht über 200 Meter die Böschung entlang

Ein 52-jähriger Fahrer eines Hyundai war dort gegen 17 Uhr auf der rechten Fahrspur unterwegs. Aufgrund der Wetterlage verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke sowie einem Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Hyundai noch etwa 200 Meter eine Böschung entlang. Aufgrund des dortigen Gefälles überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stehen.

Der Fahrer und seine 53-jähriger Beifahrerin wurden leicht verletzt, lehnten jedoch eine stationäre Behandlung ab. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit . Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 22.000 Euro. Gegen den 52-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.