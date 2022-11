Audi kommt an A-9-Ausfahrt Brehna ins Schleudern - 15.000 Euro Schaden an Auto und Leitpfosten

An der Anschlussstelle Brehna auf der A9 hat es am Montagabend, 14. November, einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben.

An der A9-Abfahr Brehna hat es am Montagabend einen Unfall gegeben.

Brehna/MZ - An der Anschlussstelle Brehna auf der A9 hat es am Montagabend, 14. November, einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau am Mittwoch mitgeteilt.

Der 37-jährige Fahrer eines Audi hatte gegen 21.35 Uhr die A 9 in Richtung München befahren und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Brehna in Richtung B 100 (Halle) verlassen. In der Ausfahrt kam das Fahrzeug dann rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier Leitpfosten und einem Verkehrsschild. In der Folge schleuderte der Audi nach links und kam an der linken Leitplanke zum Stehen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der linke Fahrstreifen der Ausfahrt musste bis gegen 22.30 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt werden.